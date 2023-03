Pallamano | la Genea Lanzara ha messo nel mirino la sfida con il Palermo

Leggi su anteprima24

Salerno – Dopo due weekend consecutivi in terra sicula, dove sono arrivati due preziosi successi ai danni dei padroni di casa dell' Aretusa e del Ragusa, latorna a calcare il 40×20 amico. Stavolta sarà la Palestra Caporale Palumbo il teatro dove andranno in scena le gare valevoli per la quinta e sesta giornata della fase ad orologio, con capitan Milano e compagni chiamati a fronteggiare dapprima ile poi l' Haenna, al momento rispettivamente terza e seconda forza del campionato. Sabato 25 Marzo, con fischio di inizio alle ore 20:30, i salernitani dunque ospiteranno il, che giungerà a Salerno per cercare di riscattarsi dalla debacle interna di sabato scorso contro Il Giovinetto, dunque ai rossoblu servirà la massima determinazione per ottenere l' intera posta in ...