Pagani | vagoni si staccano da un treno merci | nessun ferito

(Di martedì 21 marzo 2023) Attimi di paura questa mattina, martedì 21 marzo, nell’Agro nocerino sarnese, dove – come riporta Salerno Today – 12si sono improvvisamente staccati da unfermo a Nocera Inferiore. La corsa è terminata su un binario morto nei pressi della stazione ferroviaria di. Fortunatamente, idurante il tragitto non hanno recato danni a persone o cose. Sul posto è giunta la Polizia Municipale e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Segui ZON.IT su Google News.

