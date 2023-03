Outfit Show: relazioni umane verso intelligenza artificiale (Di martedì 21 marzo 2023) C’è un appuntamento che gli appassionati di moda davvero non possono perdere, Outfit Show dal 24 al 26 marzo allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, giunto alla seconda edizione. 40 Brands di abbigliamento ed accessori e 150 Influencers provenienti da tutta Europa per 3 giorni collaboreranno alla creazione di nuovi Outfits. L’occasione perfetta per vivere il dietro le quinte del mondo fashion, farsi spiegare le caratteristiche dei prodotti e fare acquisti direttamente dalle aziende, vedere all’opera influencers professionali nella selezione dei prodotti e negli shooting fotografici. Insomma, 3 giorni di full immersion nella moda da cui uscire con tante idee per rifarsi il guardaroba e con tanti nuovi contatti nel settore. Oggi i rapporti tra marchi della moda e content creators sono in massima parte gestiti da piattaforme online, con ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) C’è un appuntamento che gli appassionati di moda davvero non possono perdere,dal 24 al 26 marzo allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, giunto alla seconda edizione. 40 Brands di abbigliamento ed accessori e 150 Influencers provenienti da tutta Europa per 3 giorni collaboreranno alla creazione di nuovis. L’occasione perfetta per vivere il dietro le quinte del mondo fashion, farsi spiegare le caratteristiche dei prodotti e fare acquisti direttamente dalle aziende, vedere all’opera influencers professionali nella selezione dei prodotti e negli shooting fotografici. Insomma, 3 giorni di full immersion nella moda da cui uscire con tante idee per rifarsi il guardaroba e con tanti nuovi contatti nel settore. Oggi i rapporti tra marchi della moda e content creators sono in massima parte gestiti da piattaforme online, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_carlyalberti : RT @wannabeloved28: 3 ore di concerto, 44 canzoni, 17 outfit diversi, 10 ere diverse ognuna con il suo tema e aesthetic, 51 show solo in am… - billiexburritos : RT @wannabeloved28: 3 ore di concerto, 44 canzoni, 17 outfit diversi, 10 ere diverse ognuna con il suo tema e aesthetic, 51 show solo in am… - eljtrophia : RT @wannabeloved28: 3 ore di concerto, 44 canzoni, 17 outfit diversi, 10 ere diverse ognuna con il suo tema e aesthetic, 51 show solo in am… - RanaldoSara : RT @wannabeloved28: 3 ore di concerto, 44 canzoni, 17 outfit diversi, 10 ere diverse ognuna con il suo tema e aesthetic, 51 show solo in am… - needlouieh : RT @wannabeloved28: 3 ore di concerto, 44 canzoni, 17 outfit diversi, 10 ere diverse ognuna con il suo tema e aesthetic, 51 show solo in am… -