Otto von Bismarck: il "Cancelliere di ferro" a metà tra una politica dura e una politica di equilibrio (Di martedì 21 marzo 2023) Otto von Bismarck fu primo ministro della Prussia e Cancelliere dell'Impero tedesco. La sua carriera politica durò dal 1862 al 1890. Conosciuto come il "Cancelliere di ferro" è ricordato soprattutto per le sue doti diplomatiche di politico spregiudicato che stravolsero la politica europea. Sulla linea conservatrice e autoritaria, Bismarck guidò con successo la Germania verso l'unificazione nazionale, diventando, il 21 marzo 1871, Cancelliere del Reich. Affari esteri: la politica dell'equilibrio di Bismarck Otto von Bismarck (in color) – Photo Credits marinamaral.comGrazie alla sua "realpolitik" e ...

