Ostia Mafia | paramafia e lotta alla criminalità | parla il Commissario

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 marzo 2023)– “Qui non è Palermo. Non possiamo dire che atutto è, sarebbe il regalo più grande che si potrebbe fare ai mafiosi perché dire ‘Tutto è’ significa che nulla e. Ahanno vissuto e vivono gruppi diorganizzata che hanno riportato condanne per. E questa è la verità processuale. Manon è Brancaccio e lo Stato, qui, sta combattendo la sua più importante battaglia”. Ne è convinto il dottor Antonino Mendolia, dirigente del Commissariato di Polizia di, che in una lunga chiacchierata con ilfaroonline.it, traccia un bilancio dei suo tre anni di attività sul litorale di Roma. Lui stesso definisce il X Municipio un “serbatoio criminale” per tutta la Capitale ma, ...