(Di martedì 21 marzo 2023)in corso ad, in prossimità del, che ovviamente comporteranno tutta una serie di divieti a cui bisognerà prestare attenzione. Soprattutto divieti di sosta, fino al 7 aprile, con rimozione su entrambi i lati diPaoloper la pulizia.di seguito qualche informazione in più. Roma, la metro C avrà la sua fermata a Piazza Venezia: ma ci vorranno 10 anni di cantierinelle prossime ore suldi, come anticipato, riguarderanno soprattutto il, per la pulizia manuale – e non – dei vari tratti di canalizzazioni drenanti e pozzetti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ostia, lavori sul Lungomare Toscanelli e Duca degli Abruzzi: ecco quando e a che ora - marcolatini19 : @ramella_f @jacopogiliberto @benzinazero @topoteppa Fallimento nuova fiera roma lavori allargamento Tiburtina apert… - mbx1900 : @siceid Anche fosse stato eccellente ci avresti impiegato molto di più. Se lavori alla Rai di Saxa Rubra e vivi ad… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: DI ROMA DR. NORCIA, MINISTRO ISTRUZIONE, DIRIGENTE SCOLASTICO, LA MALATA SOFFERENTE DI IPERTENSIONE ARTERIOSA A 200 MAX… -

...(ad ingresso gratuito) il dialogo sarà contrappuntato da immagini e frammenti video daidi ... medaglie 'pesanti' per il Centro Karate aCoriano Futura: 'Frazioni sempre più isolate, serve ...Al via aNuova, lo "Spazio futuro", uno spazio dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 16 e i 24 anni ... il secondo appuntamento del ciclo di incontri "e Valori incontra i territori", in ...Nasce aNuova, lo "Spazio Futuro", uno spazio dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 16 e i 24 anni ...e Valori incontra i territori Un'alleanza tra istituzioni, aziende, terzo settore, ...

Ostia, lavori sul Lungomare Toscanelli e Duca degli Abruzzi: divieti di sosta per oltre 15 giorni Canale Dieci

Ostia – Pomeriggio di paura a Ostia, d ove un incendio è scoppiato in uno dei giardini condominiali di via Giuseppe Andrè, a pochi passi dalla stazione Stella Polare. Ad alimentare le fiamme alcune bo ...Al via a Ostia Nuova, lo “Spazio Futuro”, uno spazio dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 16 e i 24 anni finalizzato a promuovere i talenti. In Italia troppi giovani nè lavorano nè studiano ...