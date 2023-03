Ostia e X Municipio: fototrappole contro incendi e discariche abusive, ecco il piano per beccare piromani e zozzoni (Di martedì 21 marzo 2023) Al X Municipio arriva anche il piano integrato di sicurezza e decoro. Il progetto è stato presentato oggi in Municipio e vede la partecipazione di Roma Capitale, Municipio, Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale. La presentazione, da parte del Presidente del Municipio Mario Falconi, è avvenuta nell’Aula Massimo Somma e aveva come obiettivo quello di illustrare i punti principali del progetto. Roma, nel X Municipio arrivano le telecamere contro criminalità e abbandono dei rifiuti: il piano Il piano per la sicurezza e il decoro presentato oggi al X Municipio Tra le altre cose, il piano integrato di sicurezza e decoro prevede la presenza di 18 fototrappole mobili per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) Al Xarriva anche ilintegrato di sicurezza e decoro. Il progetto è stato presentato oggi ine vede la partecipazione di Roma Capitale,, Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale. La presentazione, da parte del Presidente delMario Falconi, è avvenuta nell’Aula Massimo Somma e aveva come obiettivo quello di illustrare i punti principali del progetto. Roma, nel Xarrivano le telecamerecriminalità e abbandono dei rifiuti: ilIlper la sicurezza e il decoro presentato oggi al XTra le altre cose, ilintegrato di sicurezza e decoro prevede la presenza di 18mobili per ...

