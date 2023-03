Orrore tra Giugliano e Villa Literno: ciclista muore schiacciato dopo scontro (Di martedì 21 marzo 2023) È deceduto dopo un terribile incidente un uomo di origini straniere mentre era a bordo di una bicicletta. I fatti sono accaduti questa mattina in via Santa Maria a Cubito, sull’arteria di raccordo tra Giugliano e la Strada Statale 7bis nel territorio comunale di Villa Literno. Orrore tra Giugliano e Villa Literno: ciclista muore schiacciato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 marzo 2023) È decedutoun terribile incidente un uomo di origini straniere mentre era a bordo di una bicicletta. I fatti sono accaduti questa mattina in via Santa Maria a Cubito, sull’arteria di raccordo trae la Strada Statale 7bis nel territorio comunale ditraL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... akakenshi94 : @CIVIS_ITALICVS @christian_fsi Non ti ha sfiorato il dubbio che il sistema cinese mi faccia orrore e mi faccia inca… - Andrea_24111976 : RT @giumetric: Ma come diavolo si fa a pensare che abusare di un bambino sia meno grave che ricorrere ad una pratica che comunque avviene t… - MKISKOV : RT @giumetric: Ma come diavolo si fa a pensare che abusare di un bambino sia meno grave che ricorrere ad una pratica che comunque avviene t… - MarilandTorino : RT @giumetric: Ma come diavolo si fa a pensare che abusare di un bambino sia meno grave che ricorrere ad una pratica che comunque avviene t… - RosarioCimino11 : RT @giumetric: Ma come diavolo si fa a pensare che abusare di un bambino sia meno grave che ricorrere ad una pratica che comunque avviene t… -