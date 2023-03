Ornella Vanoni a Belve: «Non bisogna per forza mettere le mutande. Le canne? Sono la mia medicina» (Di martedì 21 marzo 2023) Ornella Vanoni e Francesca Fagnani Manca poco all’ultimo appuntamento con Belve, in onda stasera in prima serata su Rai2. Oltre a Claudia Pandolfi, che confesserà di essersi innamorata di una donna, Francesca Fagnani avrà modo di chiacchierare con Claudio Amendola (qui le dichiarazioni più salienti) e Ornella Vanoni. Un’intervista, quella con la cantante che ha dato anche la sigla al programma, nella quale non Sono mancate alcune succose rivelazioni. Nel corso del suo intervento, la Vanoni ha ripercorso tutta la sua carriera, a partire da una spregiudicatezza giovanile che la portava a girare per casa completamente nuda: “Dove abitavo c’erano tutti finestroni, e io non giravo in mutande ma proprio nuda. Tutti mi dicevano che mi avevano visto dalle ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 marzo 2023)e Francesca Fagnani Manca poco all’ultimo appuntamento con, in onda stasera in prima serata su Rai2. Oltre a Claudia Pandolfi, che confesserà di essersi innamorata di una donna, Francesca Fagnani avrà modo di chiacchierare con Claudio Amendola (qui le dichiarazioni più salienti) e. Un’intervista, quella con la cantante che ha dato anche la sigla al programma, nella quale nonmancate alcune succose rivelazioni. Nel corso del suo intervento, laha ripercorso tutta la sua carriera, a partire da una spregiudicatezza giovanile che la portava a girare per casa completamente nuda: “Dove abitavo c’erano tutti finestroni, e io non giravo inma proprio nuda. Tutti mi dicevano che mi avevano visto dalle ...

