Oriana Marzoli redarguita da un autore del GF Vip, lei replica (Di martedì 21 marzo 2023) Durante un fuori onda Oriana Marzoli viene redarguita da un autore del GF Vip 7. Lei non si capacita e replica L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 marzo 2023) Durante un fuori ondavieneda undel GF Vip 7. Lei non si capacita eL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #GFVip - Alfonso Signorini commenta le dichiarazioni di Oriana Marzoli che aveva tentato di difendere Daniele Dal Moro dopo la… - zazoomblog : Oriana Marzoli colpevolizzata da Signorini per la squalifica di Daniele Dal Moro l’attacco sui social - #Oriana… - accountnonmain : RT @bebecita922: oriana marzoli fancam edit bebé reina finalista gfvip #oriele #orianistas - ArmandaGelsomin : RT @BiagioLosacco: Oriana“Voglio tanto vino per me” Milena:“No, stasera ci sono io alla bottiglia e si fa in parti uguali ??????” Ci sono vol… -