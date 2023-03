Oriana Marzoli: la verità sulle denunce e sulle accuse a suo carico prima del GF Vip (Di martedì 21 marzo 2023) Da oltre 10 anni, il nome di Oriana Marzoli è diventato sinonimo di Reality Show. L’influencer venezuelana, dopo aver preso parte a numerosi programmi del genere in giro per il mondo, è riuscita a farsi apprezzare anche in Italia, diventando una delle finaliste del Grande Fratello Vip 7. Sulla sua carriera televisiva e sul suo passato, tuttavia, ci sono ancora alcuni aspetti poco chiari, riemersi anche nel corso della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, come quando Matteo Diamante ha tirato fuori – nel corso di un litigio – la storia delle “78 denunce” a suo carico. In realtà si trattava di una storia completamente falsa: la 30enne venezuelana non è stata citata in atti giuridici, anche se il suo nome è presente all’interno di 16 esposti, firmati dal Consiglio Nazionale della Televisione, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 marzo 2023) Da oltre 10 anni, il nome diè diventato sinonimo di Reality Show. L’influencer venezuelana, dopo aver preso parte a numerosi programmi del genere in giro per il mondo, è riuscita a farsi apprezzare anche in Italia, diventando una delle finaliste del Grande Fratello Vip 7. Sulla sua carriera televisiva e sul suo passato, tuttavia, ci sono ancora alcuni aspetti poco chiari, riemersi anche nel corso della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, come quando Matteo Diamante ha tirato fuori – nel corso di un litigio – la storia delle “78” a suo. In realtà si trattava di una storia completamente falsa: la 30enne venezuelana non è stata citata in atti giuridici, anche se il suo nome è presente all’interno di 16 esposti, firmati dal Consiglio Nazionale della Televisione, ...

