Oriana Marzoli colpevolizzata da Signorini per la squalifica di Daniele Dal Moro, l’attacco sui social (Di martedì 21 marzo 2023) Alfonso Signorini ne ha combinata un’altra delle sue? Sembra proprio di sì e questa volta ai danni di Oriana Marzoli, la gieffina che tante lacrime ha versato per la squalifica di Daniele dal Moro al Grande Fratello Vip. Chi segue il programma sa bene che il gieffino è stato squalificato proprio per via di alcuni comportamenti ‘violenti’ assunti ai danni di Oriana Marzoli che si sarebbe poi lamentata anche con gli altri abitanti della casa raccontando di questi momenti che lei non gradiva. Un insieme di queste cose avrebbe spinto gli autori del Grande Fratello Vip a squalificare Daniele dal Moro, ieri sera assente in studio, e Alfonso Signorini lo ha voluto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Alfonsone ha combinata un’altra delle sue? Sembra proprio di sì e questa volta ai danni di, la gieffina che tante lacrime ha versato per ladidalal Grande Fratello Vip. Chi segue il programma sa bene che il gieffino è statoto proprio per via di alcuni comportamenti ‘violenti’ assunti ai danni diche si sarebbe poi lamentata anche con gli altri abitanti della casa raccontando di questi momenti che lei non gradiva. Un insieme di queste cose avrebbe spinto gli autori del Grande Fratello Vip aredal, ieri sera assente in studio, e Alfonsolo ha voluto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - accountnonmain : RT @bebecita922: oriana marzoli fancam edit bebé reina finalista gfvip #oriele #orianistas - ArmandaGelsomin : RT @BiagioLosacco: Oriana“Voglio tanto vino per me” Milena:“No, stasera ci sono io alla bottiglia e si fa in parti uguali ??????” Ci sono vol… - Bradipo21884309 : RT @BiagioLosacco: Oriana“Voglio tanto vino per me” Milena:“No, stasera ci sono io alla bottiglia e si fa in parti uguali ??????” Ci sono vol… - BiagioLosacco : Oriana“Voglio tanto vino per me” Milena:“No, stasera ci sono io alla bottiglia e si fa in parti uguali ??????” Ci son… -