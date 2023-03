“Ora capisco che sei”. GF Vip 7, Orietta Berti choc con Antonella: gliel’ha detto in faccia appena è uscita (Di martedì 21 marzo 2023) GF Vip 7, nella puntata di ieri Antonella Fiordelisi è stata eliminata: la showgirl è finita al centro di un dibattito molto accesso con Orietta Berti che ha sparato a zero su di lei sulla sua famiglia. Famiglia criticata anche da Antonella nella forma e nella persona della madre. Subito dopo l’eliminazione infatti Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui raccontava come: “Tua mamma ha invitato tutti i tuoi fan a non salvarti, ora ti faccio leggere quello che lei hai scritto”. Antonella aveva letto il messaggio che recitava: “Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) GF Vip 7, nella puntata di ieriFiordelisi è stata eliminata: la showgirl è finita al centro di un dibattito molto accesso conche ha sparato a zero su di lei sulla sua famiglia. Famiglia criticata anche danella forma e nella persona della madre. Subito dopo l’eliminazione infatti Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui raccontava come: “Tua mamma ha invitato tutti i tuoi fan a non salvarti, ora ti faccio leggere quello che lei hai scritto”.aveva letto il messaggio che recitava: “Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hannoche se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Più ci penso e più trovo incredibile la manovra UBS - Credit Suisse. Oltre all'azzeramento alla Marchese del Grillo… - martaottaviani : 7/ Ora, ‘capisco’ che di #guerranonlineare sappiano poco e ragionino più per ideologie che con l’utilizzo del razio… - AndyMontany : @rosso_seren @ghiaccia @DrPaoloMezzana @barbarab1974 @FNOMCeO Ah allora è per questa ragione che tu ti sei reicarna… - GiusPecoraro : RT @CristinaMolendi: Conte si dice preoccupato perché facciamo arrivare 20 soldati ucraini da addestrare. È vero detto da colui che in pien… - agata46_ : RT @CristinaMolendi: Conte si dice preoccupato perché facciamo arrivare 20 soldati ucraini da addestrare. È vero detto da colui che in pien… -