OPPO Find X6 ufficiale: tre fotocamere da urlo e display extra luminoso (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo tanta attesa, finalmente i due nuovi smartphone top di gamma OPPO Find X6 e X6 Pro hanno tolto i veli e si mostrano in tutta la loro bellezza. La serie di flagship porta con sé aggiornamento su tutta la linea, e con l'ultimo update, il brand cinese potrebbe aver apportato delle interessanti e straordinarie configurazioni alla fotocamera. Sul retro della scocca è presente un enorme modulo di forma circolare che ospita una tripla fotocamera da 50MP ognuna. In collaborazione con Hasselblad, il produttore cinese dichiara che si tratta della prima volta che un device mostra non solo uno ma ben tre sensori principali. Il sensore Sony IMX989 da 1 pollice lavora insieme a quello ultra-grandangolare Sony IMX890 e con il periscopico IMX890. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali specifiche tecniche del nuovo dispositivo ...

