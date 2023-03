Oppo Find X6 Pro e X6 ufficiali | dubbi sull’arrivo in Europa

(Di martedì 21 marzo 2023)X6 Pro eX6 sono stati lanciatati ufficialmente in Cina e sono state confermate le specifiche trapelate nelle scorse settimane, ino l’arrivo in. La caratteristica più attesa, un enorme sensore per fotocamera da 1 pollice, è stata rivelata e si pone sullo stesso piano di Vivo X90 Pro e Xiaomi 13 Pro. Tutte e tre le fotocamere sul retro diX6 Pro presentano i sensori più grandi nel mondo degli smartphone nelle rispettive posizioni.X6, presentazione della nuova serie il 21 marzo UfficialeX6 Pro eX6 La fotocamera diX6 Pro è la caratteristica principale su cui ha puntato l’azienda cinese, si tratta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NjiwaFLow : ?? TAMBO ZA OPPO ?? ??Oppo A17k (3+64) - 350K ??Oppo A17 (4+64) - 390K ??Oppo A77 (4+128) - 530K ??Oppo Reno 8T (8+2… - UniverseIce : OPPO Find X6,X6 Pro support WiFi7 - stufflistings : OPPO Find X6 Pro camera samples ?? #OPPO #OPPOFindX6Pro - Eren73954182 : RT @Teknohersey: OPPO find X6 serisi #OPPO #OPPOFindX6series - SanathNarayan02 : Oppo find x6 pro = oneplus 11 ultra ?? ???? -

ha appena svelato i suoi nuovi smartphone top di gamma, la serieX6 molto focalizzata sull'aspetto fotografico, sia in termini hardware che in termini di design. Al loro fianco troviamo un ...Vedremo mai ilX6 e ilX6 Pro in Europa, e quindi in Italia La sensazione è che a questo giropossa saltare il Vecchio Continente. Non si spiegherebbe altrimenti la decisione, molto particolare per, di fare ...Dopo tanta attesa, finalmente i due nuovi smartphone top di gammaX6 e X6 Pro hanno tolto i veli e si mostrano in tutta la loro bellezza. La serie di flagship porta con sé aggiornamento su tutta la linea, e con l'ultimo update, il brand cinese potrebbe ...

Oppo Find X6 e X6 Pro sono Ufficiali in Cina: arriva il display più luminoso al mondo! – Andrea Galeazzi Andrea Galeazzi

Le voci secondo cui il Find X6, l'imminente smartphone vanilla di OPPO Android, e la sua controparte Pro non si assomiglieranno sono state smentite poco prima che i due dispositivi facciano la loro co ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...