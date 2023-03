Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TombeurDeLivres : @GenCar5 @E__Io__Pago Vuoi mettere l'appeal di 'Iraqui Freedom' di contro ad 'Operazione Militare Speciale'? Mica h… - FrenckCoppola : Sto pensando a questa operazione... Ho ancora in wallet 0.5 #BNB (da 330$ è in guadagno seppur minimo)... Vorrei a… - FrenckCoppola : Qualcuno utilizza lo staking di #ETH su @LidoFinance? Tra breve mi scade l'earn su @cryptocom e vorrei utilizzarlo… - cheerfullydead : La mia settimana è iniziata con una seduta di un’ora dal dentista e continuerà domani con un’operazione al polso, i… - Valenti07388668 : @Alecdoc58 @LucioMalan L'operazione si fa all'ultimo. Dopo quattro anni. E quasi sempre alla maggiore età. Prima si… -

La guardia di Finanza ha effettuato14 sequestri preventivi di somme per un importo complessivo di oltre 740mila euro.Con unadi maieutica, poi, Presti ha saputo estrarre i valori da quella umanità ... Che, però, può sempre scorgere la luce e, in un istante, trasformarsi in farfalla:trasmettere ...Con unadi maieutica, poi, Presti ha saputo estrarre i valori da quella umanità ... Che, però, può sempre scorgere la luce e, in un istante, trasformarsi in farfalla:trasmettere ...

Operazione "Vorrei la pelle a nero": sei arresti e 17 denunce nel comprensorio del cuoio LA NAZIONE

Il programma del mattino di Rai2 supera la soglia psicologica del milione di telespettatori dopo quasi 60 puntate ...La guardia di Finanza ha effettuato14 sequestri preventivi di somme per un importo complessivo di oltre 740mila euro.