Vita e bioetica: Omogenitorialità e utero in affitto violano i diritti dei bambini - Tommaso Scandroglio Lo stop alle registrazioni per i figli di coppie gay ha scatenato la sinistra e il mondo arcobaleno che denunciano la violazione dei diritti dei minori. In realtà è esattamente il contrario: è diritto del figlio avere un papà e una mamma e non un genitore 1 e un genitore 2 dello stesso sesso. - E NOI PAGHIAMO L'ANNUNZIATA, di Ruben ... Le diverse posizioni sulle coppie omogenitoriali, fuori e dentro il governo Così i diritti fanno discutere la maggioranza Sullo stesso argomento: Lo Russo: "Sulle registrazioni dei figli delle coppie gay ora il Pd ottenga risultati" Non condivido l'omogenitorialità ma mi ... Una questione di dignità ... cioè di un regolamento dell'Ue che prevede il riconoscimento dei propri diritti ai figli 'comunque ... Come conseguenza, è stato evidenziato, si aprirebbe la strada all'omogenitorialità e, ... Lo stop alle registrazioni per i figli di coppie gay ha scatenato la sinistra e il mondo arcobaleno che denunciano la violazione deidei minori. In realtà è esattamente il contrario: è diritto del figlio avere un papà e una mamma e non un genitore 1 e un genitore 2 dello stesso sesso. - E NOI PAGHIAMO L'ANNUNZIATA, di Ruben ...Così ifanno discutere la maggioranza Sullo stesso argomento: Lo Russo: "Sulle registrazioni dei figli delle coppie gay ora il Pd ottenga risultati" Non condivido l'ma mi ...... cioè di un regolamento dell'Ue che prevede il riconoscimento dei propriai figli 'comunque ... Come conseguenza, è stato evidenziato, si aprirebbe la strada all'e, ... Omogenitorialità, “diritti dei bambini” e fake news di piazza Il Foglio