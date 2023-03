Omicidio Thomas Bricca: c’è un altro indagato, nonno già sotto inchiesta per favoreggiamento (Di martedì 21 marzo 2023) Le indagini per fare chiarezza sull’Omicidio del giovane Thomas Bricca proseguono. In particolare, c’è un secondo indagato per la morte del 18enne, ucciso con un colpo di pistola esploso da una distanza ravvicinata la sera dello scorso 30 gennaio. Il tutto è avvenuto nel pieno centro storico della cittadina da due persone con il volto coperto in sella ad uno scooter. I due non hanno esitato ad aprire il fuoco ed il colpo raggiunse Bricca alla testa, causandone la morte dopo due giorni in ospedale. Ora, spunta un altro indagato nella vicenda che, come si ricorderà, vede la presenza di un sospettato principale ed anche una terza persona accusata di favoreggiamento. Morte Thomas Bricca, si stringe il cerchio intorno al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) Le indagini per fare chiarezza sull’del giovaneproseguono. In particolare, c’è un secondoper la morte del 18enne, ucciso con un colpo di pistola esploso da una distanza ravvicinata la sera dello scorso 30 gennaio. Il tutto è avvenuto nel pieno centro storico della cittadina da due persone con il volto coperto in sella ad uno scooter. I due non hanno esitato ad aprire il fuoco ed il colpo raggiunsealla testa, causandone la morte dopo due giorni in ospedale. Ora, spunta unnella vicenda che, come si ricorderà, vede la presenza di un sospettato principale ed anche una terza persona accusata di. Morte, si stringe il cerchio intorno al ...

Svolta vicina nelle indagini per l'omicidio di Thomas Bricca. Indagati padre e figlio ... già lungamente interrogato, e controllare se ci siano elementi che possano in qualche modo ricondurre all'omicidio. Le rassicurazioni ai genitori di Thomas Durante l'incontro in Procura, i genitori ...

Diciannovenne di Alatri ucciso con un colpo di pistola: indagati padre, figlio e nonno

Padre, due figli e nonno nel mirino di Procura e Carabinieri di Frosinone che oramai da 50 giorni stanno indagando per fare piena luce sull'OMICIDIO di Thomas Bricca, il 19enne di Alatri ucciso con un colpo di pistola alla fronte il 30 gennaio scorso. A dover rispondere di 'OMICIDIO volontario in concorso' sono Roberto Toson, 47 anni, ex agente, e suo figlio Mattia.