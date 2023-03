Omicidio Matteuzzi | Padovani ai pm | «Aiutatemi | sono ancora ossessionato da lei»

Leggi su open.online

(Di martedì 21 marzo 2023) Giovanniha ammesso davanti ai pm lo scorso 15 febbraio di aver realizzato solo in quel momento che la sua ex fidanzata Alessandraè morta, si è detto «cosciente che il mio gesto è stato gravissimo e che ne devo pagare le conseguenze». Ai magistrati inquirenti Lucia Russo, Domenico Ambrosino e Francesca Rago, il 27enne a fine interrogatorio ha anche chiesto soccorso: «Vi chiedo di aiutarmi a liberami dall’ossessione per Alessandra che tutt’ora mi assale». L’ex calciatore è in carcere dallo scorso 23 agosto per l’dell’ex compagna 56enne, uccisa a colpi di martello e con una panchina sotto casa di lei, in via Arcoveggio a Bologna. Nel processo che inizierà il prossimo 3 maggio,dovrà rispondere delle accuse diaggravato da stalking, premeditazione, futili ...