Omicidio a Napoli, fermato il killer: è un 20enne di Barra (Di martedì 21 marzo 2023) Si stringe il cerchio attorno all'assassino di Francesco Pio Maimone, assassinato domenica notte a Mergellina. Un giovane è sotto interrogatorio in questura. A coordinare... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 marzo 2023) Si stringe il cerchio attorno all'assassino di Francesco Pio Maimone, assassinato domenica notte a Mergellina. Un giovane è sotto interrogatorio in questura. A coordinare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Napoli, diciottenne innocente ucciso: ventenne interrogato per l'omicidio di Francesco Pio [di Dario del Porto] [ag… - infoitinterno : Napoli, diciottenne innocente ucciso: un sospettato interrogato per l'omicidio di Francesco Pio - rep_napoli : Napoli, diciottenne innocente ucciso: un sospettato interrogato per l'omicidio di Francesco Pio [di Dario del Porto… - repubblica : Napoli, diciottenne innocente ucciso: un sospettato interrogato per l'omicidio di Francesco Pio [di Dario del Porto] - rep_napoli : Napoli, diciottenne innocente ucciso: un sospettato interrogato per l'omicidio di Francesco Pio [di Dario del Porto… -