Oggi 21 marzo | Santa Benedetta Cambiagio Frassinello Consacra a Dio la sua doppia vocazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Il 20 marzo di 29 anni fa venivano uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Mogadiscio. I giornalisti stavano lavorand… - JamesLucasIT : Oggi avrebbe compiuto 92 anni l'immensa Alda Merini, nata, come era solita dire, “insieme alla primavera” il 21 mar… - ilfoglio_it : Oggi il Foglio in edicola è accompagnato da una copertina speciale, disegnata da @makkox Trovate qui tutte le alt… - FulvioBinetti : Johann Sebastian Bach è nato il 21 marzo del 1685, l’inizio della primavera e di tutto ciò che oggi consideriamo ar… - Donato94304723 : RT @enzobianchi7: Oggi 21 marzo inizia la primavera e il mandorlo è di nuovo fiorito: questo è il miracolo, questo ricominciare della vita… -

Lettera della presidente della Commissione europea Von der Leyen. Gli aiuti finanziari dovrebbero andare oltre i 500 milioni di euro già pattuiti In mattinata di martedì 21in Parlamento informativa della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24. La premier si aspetta passi avanti dall'Ue sui migranti, dopo la lettera di lunedì dalla ...La crisi del 2008 e la miopia su Lehman Brothers A metàdi quindici anni fa emergeva l'... La grande differenza della crisi diQuindici anno dopo il film non è molto diverso: alla base c'è ...L'analisi rileva come il maggior numero di morti si sia avuto nei primi tre mesi dell'anno (gennaio -2022, probabilmente per il persistere degli effetti della pandemia) e nei mesi di luglio e ...

Una programmazione che collegata alle celebrazioni dell’8 marzo con il cartellone “Orienta Donna” ha avviato la sua azione di prevenzione donando oltre 150 screening oculistici a donne catanzaresi e ...C'è tempo fino al 31 marzo per aderire al bando, istituito dal Comune di Frosinone per il conferimento, a titolo di onorificenza, di una pergamena di merito agli ...