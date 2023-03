Ode alla prugna (e al vitalizio)

(Di martedì 21 marzo 2023) Ode, o meglio al prugno, al susino, insomma all’albero che porta le prugne e che fiorisce con la primavera incipiente: questa è la trovata di Simon Armitage, poeta laureato britannico, per celebrare la coincidenza fra l’equinozio e la giornata mondiale della poesia, oggi. I versi potrebbero apparire naïf (“È qui e ci resta / con unanel mezzo / ma oggi risplende / di luci e colori / oscurando le statue compiaciute e le fontane gorgoglianti”) e ovviamente la metrica è finita da qualche decennio nella soffitta delle inutili complicazioni, ma il testo di Armitage fa parte in realtà di un progetto sofisticato. È stata infatti commissionata dal National Trust e finanziata colche la corona versa al poeta laureato; ha lo scopo di “celebrare le potenti connessioni che ci legano ...

"Cantami o' musa", nell'auditorium dello Stupor Mundi ode alla poesia CoratoViva

Leggere fra le righe della poesia la commissionata dal National Trust a Simon Armitage per celebrare la coincidenza fra l'equinozio e la giornata mondiale della poesia Ode alla prugna, o meglio al ...