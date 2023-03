Ochoa in pericolo durante il volo Roma-Messico | il pilota costretto ad atterrare per emergenza

Leggi su rompipallone

(Di martedì 21 marzo 2023) Attimi di paura per il portiere della Salernitanaunaereo direzione. Il portiere del club campano infatti era in partenza per rispondere alla chiamata della nazionale messicana.il, daa Madrid, però c’è stato un guasto meccanico all’aereo che ha spaventato e non poco il portiere e tutti i passeggeri presenti a bordo.Salernitana Atterraggio d’: paura perA causa di questo guasto meccanico ilè statoad effettuare un atterraggio dia Maiorca. Come riferito anche dai media messicani il comandate aveva chiesto ai passeggeri di seguire le indicazioni del protocollo ...