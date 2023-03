Occupa per 30 anni abusivamente una casa a due passi dal Duomo di Milano, ora gli vengono chiesti gli arretrati (Di martedì 21 marzo 2023) A tre minuti a piedi da piazza del Duomo, con l’università Statale di fronte, in pieno centro a Milano, un uomo ha abitato abusivamente in un’abitazione comunale per trent’anni, dal 1983 al 2013. Oggi, dieci anni esatti dopo il termine dell’Occupazione, il Comune gli ha chiesto 88.131 euro per “mancato pagamento del canone di locazione e oneri accessori”. La casa si trova al civico 1 di via Bergamini, all’angolo con via Larga, proprio nei pressi di Piazza Fontana: in quella zona gli affitti sono alle stelle, eppure l’uomo, del quale si conoscono soltanto le iniziali, M.P., è riuscito a viverci gratuitamente. L’Occupante ha impugnato in Tribunale la richiesta di Palazzo Marino, così gli uffici della “riscossione coattiva” del Comune hanno riesaminato la ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023) A tre minuti a piedi da piazza del, con l’università Statale di fronte, in pieno centro a, un uomo ha abitatoin un’abitazione comunale per trent’, dal 1983 al 2013. Oggi, dieciesatti dopo il termine dell’zione, il Comune gli ha chiesto 88.131 euro per “mancato pagamento del canone di locazione e oneri accessori”. Lasi trova al civico 1 di via Bergamini, all’angolo con via Larga, proprio nei pressi di Piazza Fontana: in quella zona gli affitti sono alle stelle, eppure l’uomo, del quale si conoscono soltanto le iniziali, M.P., è riuscito a viverci gratuitamente. L’nte ha impugnato in Tribunale la richiesta di Palazzo Marino, così gli uffici della “riscossione coattiva” del Comune hanno riesaminato la ...

