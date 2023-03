Nuove truffe via mail, massima attenzione: anche l’Agenzia delle Entrate avvisa tutti (Di martedì 21 marzo 2023) l’Agenzia delle Entrate mette in allerta i propri utenti: in questi giorni sarebbe in corso una campagna di phishing da parte di cybercriminali che inviano posta elettronica compromessa. Lo scorso 14 Marzo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale online un avviso di allerta riguardo a Nuove email contenenti false comunicazioni e che potrebbero diffondere pericolosi malware. Attraverso l’email, i cybercriminali si presenterebbero proprio come l’Agenzia stessa, inducendo nell’errore alcuni utenti che non si accorgono del tentativo di raggiro. l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’avviso sul proprio portale lo scorso 14 Marzo – GranTennisToscana.itE ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 21 marzo 2023)mette in allerta i propri utenti: in questi giorni sarebbe in corso una campagna di phishing da parte di cybercriminali che inviano posta elettronica compromessa. Lo scorso 14 Marzoha pubblicato sul proprio portale online un avviso di allerta riguardo acontenenti false comunicazioni e che potrebbero diffondere pericolosi malware. Attraverso l’e, i cybercriminali si presenterebbero proprio comestessa, inducendo nell’errore alcuni utenti che non si accorgono del tentativo di raggiro.ha pubblicato l’avviso sul proprio portale lo scorso 14 Marzo – GranTennisToscana.itE ...

