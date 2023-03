Norvegia, Solbakken su Haaland: “Il fastidio al pube è peggiorato, lui è distrutto e frustrato” (Di martedì 21 marzo 2023) Il commissario tecnico della Norvegia, Stale Solbakken, nel corso della conferenza stampa in vista delle gare di qualificazione agli Europei 2024, ha commentato l’infortunio del bomber del Manchester City Erling Braut Haaland, costretto a dare forfait per problemi fisici: “Il suo piccolo fastidio al pube è peggiorato. Pensavamo di poterlo avere a disposizione per queste partite, ma non potrà esserci. In questo momento è distrutto e frustrato”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Il commissario tecnico della, Stale, nel corso della conferenza stampa in vista delle gare di qualificazione agli Europei 2024, ha commentato l’infortunio del bomber del Manchester City Erling Braut, costretto a dare forfait per problemi fisici: “Il suo piccoloal. Pensavamo di poterlo avere a disposizione per queste partite, ma non potrà esserci. In questo momento è”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Norvegia, #Solbakken su #Haaland: 'Il fastidio al pube è peggiorato, lui è distrutto e frustrato' - playroma : ???? Solbakken convocato dalla Norvegia - teladoiotokyo : Nazionali ? Solbakken convocato dalla Norvegia: In attesa di rientrare in campo con la Roma, Ola Solbakken...… - forzaroma : Roma, Solbakken convocato dalla Norvegia per le gare contro Spagna e Georgia #ASRoma - romanewseu : #Roma, #Solbakken convocato dalla #Norvegia per le gare con #Spagna e #Georgia -