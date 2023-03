"Non sono reati": clamoroso Giannini, cosa gli scappa di bocca dalla Gruber (Di martedì 21 marzo 2023) L'intera puntata di Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber, è stata incentrata su Giorgia Meloni e sul tema dell'immigrazione. La discussione è partita dall'intervento in Senato della premier, con Massimo Giannini che a un certo punto ha lasciato di stucco i telespettatori “riscrivendo” il codice penale. Il direttore de La Stampa ha raccontato di aver visitato un carcere, e in particolare il settore dei detenuti “critici”. “C'erano molti ragazzi immigrati irregolari e clandestini - ha dichiarato - si erano macchiati di non reati, non avevano i documenti in fase di riconoscimento o resistenza a pubblico ufficiale, il tutto con disturbi psichici legati alla permanenza nei centri in Libia”. Insomma, la resistenza a pubblico ufficiale non può proprio essere definita un “non reato”… Tralasciando questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) L'intera puntata di Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Lilli, è stata incentrata su Giorgia Meloni e sul tema dell'immigrazione. La discussione è partita dall'intervento in Senato della premier, con Massimoche a un certo punto ha lasciato di stucco i telespettatori “riscrivendo” il codice penale. Il direttore de La Stampa ha raccontato di aver visitato un carcere, e in particolare il settore dei detenuti “critici”. “C'erano molti ragazzi immigrati irregolari e clandestini - ha dichiarato - si erano macchiati di non, non avevano i documenti in fase di riconoscimento o resistenza a pubblico ufficiale, il tutto con disturbi psichici legati alla permanenza nei centri in Libia”. Insomma, la resistenza a pubblico ufficiale non può proprio essere definita un “non reato”… Tralasciando questo ...

