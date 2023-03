Non solo Ucraina. La partnership Xi-Putin vista da Politi (Di martedì 21 marzo 2023) Nelle sue prime ore di visita di Stato a Mosca, il leader cinese, Xi Jinping, ha detto a Vladimir Putin, davanti ai giornalisti, di essere convinto che i russi lo sosterranno nelle elezioni presidenziali previste per il 2024. “Mentre le parole di Xi venivano tradotte in russo, Putin ha guardato Xi negli occhi e ha sorriso brevemente”, nota la Reuters. Una dichiarazione importante, che arriva anche se Putin non ha ancora detto se cercherà un altro mandato, e che conferma che la Cina vede nella relazione con il presidente russo una forma di stabilità migliore di un ignoto post-Putin. Narrazioni e interessi Ma che cosa cercava Xi a Mosca? Si tratta di continuare a mettere in azione le iniziative globali da poco lanciate, di un dialogo parte dell’allineamento strategico, della sincera volontà di mettersi a disposizione per ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) Nelle sue prime ore di visita di Stato a Mosca, il leader cinese, Xi Jinping, ha detto a Vladimir, davanti ai giornalisti, di essere convinto che i russi lo sosterranno nelle elezioni presidenziali previste per il 2024. “Mentre le parole di Xi venivano tradotte in russo,ha guardato Xi negli occhi e ha sorriso brevemente”, nota la Reuters. Una dichiarazione importante, che arriva anche senon ha ancora detto se cercherà un altro mandato, e che conferma che la Cina vede nella relazione con il presidente russo una forma di stabilità migliore di un ignoto post-. Narrazioni e interessi Ma che cosa cercava Xi a Mosca? Si tratta di continuare a mettere in azione le iniziative globali da poco lanciate, di un dialogo parte dell’allineamento strategico, della sincera volontà di mettersi a disposizione per ...

