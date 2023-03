Non solo flussi, le minacce ibride che incombono sull’Ue secondo Bonfrisco (Di martedì 21 marzo 2023) Consenso e alleanze. Sono queste le due tracce che secondo Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, il governo Meloni ha messo dinanzi alla propria strategia europea per affrontare non solo emergenze come l’immigrazione o la guerra in Ucraina, ma la delicata tela politica di relazioni e accelerazioni su alcune iniziative. Per Bonfrisco, alla vigilia di un delicato Consiglio europeo, va attenzionata l’immigrazione come minaccia ibrida, senza dimenticare l’importanza del legame industriale tra Roma e Berlino. Giorgia Meloni ha la forza per imporre al Consiglio europeo una presa in carico diversa del dossier migranti? Direi di sì, per via delle politiche comuni che vanno attuate sull’emergenza immigrazione. In questo modo l’Europa finalmente arriverebbe vicina a una soluzione praticabile. Ma ce l’ha soprattutto ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) Consenso e alleanze. Sono queste le due tracce cheAnna Cinzia, europarlamentare della Lega, il governo Meloni ha messo dinanzi alla propria strategia europea per affrontare nonemergenze come l’immigrazione o la guerra in Ucraina, ma la delicata tela politica di relazioni e accelerazioni su alcune iniziative. Per, alla vigilia di un delicato Consiglio europeo, va attenzionata l’immigrazione come minaccia ibrida, senza dimenticare l’importanza del legame industriale tra Roma e Berlino. Giorgia Meloni ha la forza per imporre al Consiglio europeo una presa in carico diversa del dossier migranti? Direi di sì, per via delle politiche comuni che vanno attuate sull’emergenza immigrazione. In questo modo l’Europa finalmente arriverebbe vicina a una soluzione praticabile. Ma ce l’ha soprattutto ...

