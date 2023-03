"Non posso dire niente": chi terrorizza Fabio Fazio con sole 4 parole (Di martedì 21 marzo 2023) Le voci si rincorrono da tempo, e hanno preso corpo dopo le polemiche sollevate dal centrodestra per la “domenica arcobaleno” di Rai3. Prima la parolaccia (con scuse) di Lucia Annunziata al ministro per la Famiglia Eugenia Roccella, poi il monologo di Luciana Littizzetto contro le posizioni del governo sul tema della trascrizione all'anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali nel programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Ecco, proprio Fazio è finito al centro dei rumors che circolano in viale Mazzini: il conduttore ha il contratto in scadenza, e il rinnovo - come ha scritto il sito TvBlog.it - è tutt'altro che scontato. Il centrodestra, come noto, vorrebbe cambiare rotta alla gestione della tv pubblica dopo la vittoria elettorale. Ed è molto probabile che dopo l'avvicendamento dei dirigenti della tv pubblica (l'ad Carlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Le voci si rincorrono da tempo, e hanno preso corpo dopo le polemiche sollevate dal centrodestra per la “domenica arcobaleno” di Rai3. Prima la parolaccia (con scuse) di Lucia Annunziata al ministro per la Famiglia Eugenia Roccella, poi il monologo di Luciana Littizzetto contro le posizioni del governo sul tema della trascrizione all'anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali nel programma Che tempo che fa condotto da. Ecco, proprioè finito al centro dei rumors che circolano in viale Mazzini: il conduttore ha il contratto in scadenza, e il rinnovo - come ha scritto il sito TvBlog.it - è tutt'altro che scontato. Il centrodestra, come noto, vorrebbe cambiare rotta alla gestione della tv pubblica dopo la vittoria elettorale. Ed è molto probabile che dopo l'avvicendamento dei dirigenti della tv pubblica (l'ad Carlo ...

