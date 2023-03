Non contateci sull’uscita dell’aggiornamento iOS 16.4 oggi 21 marzo (Di martedì 21 marzo 2023) Da tempo si parla della possibilità concreta che ci possa essere l’uscita dell’aggiornamento iOS 16.4 entro la fine di marzo, grazie anche ad alcuni segnali più o meno ufficiali pervenuti da Apple. Dopo il punto della situazione che abbiamo portato alla vostra attenzione nelle scorse settimane sul tema, ci sono nuovi elementi che dobbiamo prendere in considerazione. Cosa aspettarsi a stretto giro? Il mese corrente volge al termine ed in tanti vorrebbero delle risposte, dopo aver assistito in questo periodo al rilascio di ben quattro beta da parte del colosso di Cupertino. Entusiasmo raffreddato sull’uscita dell’aggiornamento iOS 16.4 oggi 21 marzo: gli ultimi riscontri In tanti sanno che molto spesso Apple abbia rilasciato nuovi pacchetti software il martedì, soprattutto nel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Da tempo si parla della possibilità concreta che ci possa essere l’uscitaiOS 16.4 entro la fine di, grazie anche ad alcuni segnali più o meno ufficiali pervenuti da Apple. Dopo il punto della situazione che abbiamo portato alla vostra attenzione nelle scorse settimane sul tema, ci sono nuovi elementi che dobbiamo prendere in considerazione. Cosa aspettarsi a stretto giro? Il mese corrente volge al termine ed in tanti vorrebbero delle risposte, dopo aver assistito in questo periodo al rilascio di ben quattro beta da parte del colosso di Cupertino. Entusiasmo raffreddatoiOS 16.421: gli ultimi riscontri In tanti sanno che molto spesso Apple abbia rilasciato nuovi pacchetti software il martedì, soprattutto nel ...

