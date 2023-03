No Borders Music Festival | per la prima volta sul palco gli Skunk Anansie

(Di martedì 21 marzo 2023) La prestigiosa lineup del No2023 si arricchisce di un nuovo nome internazionale. Dopo Ben Harper, Jack Johnson, Mika, Baustelle e Stefano Bollani & Trilok Gurtu, la rassegnaale ai confini tra Italia, Austria e Slovenia accoglie un’altra band. Sono gli, per lasuldei Laghi di Fusine con un concerto acustico nel rispetto dell’ambiente che circonda la location. L’appuntamento live per tutti i fan è in calendario domenica 22 luglio alle 14:00 quando il gruppo guidato da Skin promette di portare una miscela di influenze, culture e personalità. Emotivi, carichi, conflittuali e teneri, sapranno regalare al pubblico del No...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Relics_Live : Nuovo articolo: NO BORDERS MUSIC FESTIVAL 2023: SKUNK ANANSIE ai Laghi di Fusine sabato 22 Luglio… - Stefanofisicoit : Gli Skunk Anansie, si esibiranno il 22 luglio, per un concerto acustico, al No Borders Music Festival 2023 - Th3P3ck : RT @Telefriuli1: Annunciato il sesto nome per il No Borders Music Festival - Telefriuli1 : Annunciato il sesto nome per il No Borders Music Festival - iWebRadio : No Borders Music Festival: i Baustelle live alla 28° edizione -

Anche gli Skunk Anansie, saranno tra gli ospiti della 28esima edizione del NoFestival, la rassegna musicale collocata nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia. La band sarà per la prima volta al NoFestival con un concerto acustico nel ...Per la sua 28esima edizione il NoFestival , la rassegna musicale collocata nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il suo sesto nome: Skunk Anansie per la prima volta al No...Anche i Baustelle saliranno la prossima estate sul palco del NoFestival, la rassegna musicale immersa nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia. L'appuntamento sarà per domenica 2 luglio alle ore 14 ai Laghi di Fusine, luogo certificato ...

Gli Skunk Anansie al No Borders Music Festival Spettakolo.it

Nuovo nome in calendario sul palco del ‘No Borders Music Festival’ che annuncia lo show acustico degli Skunk Anansie ai Laghi di Fusine. La prestigiosa lineup del No Borders Music Festival 2023 si ...After having several poetry books published through his 20s, Cohen decided he needed the vehicle of music for his words to permeate beyond the borders of Canada. Of all Cohen’s marvellous albums, 1971 ...