"No alle unghie finte in classe, sono pericolose". Una scuola media nel Torinese le mette al bando (Di martedì 21 marzo 2023) Niente più unghie finte in classe perché "sono pericolose". A deciderlo è la scuola media 'Tallone' di Alpignano in provincia di Torino. Una messa al bando che a breve sarà formalizzata da una circolare firmata dalla dirigente scolastica Silvana Andretta, come riporta la Stampa. Il "consiglio" della preside – La scuola in questione, come riporta La Stampa, è una struttura di poche centinaia di ragazzi. Se a sollecitare la dirigente siano stati alcuni genitori o i docenti non si sa. È certo invece che il consiglio è arrivato sul registro elettronico. I destinatari sono ovviamente i papà e le mamme. "Il regolamento di istituto – si legge – prevede di indossare un abbigliamento semplice e adeguato all'ambiente ...

