NJPW New Japan Cup 2023 Review – Quarterfinal & Semifinal

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TSOWrestling : Trionfo per SANADA nella finale della #njcup! #TSOW // #TSOS // #njpw - TSOWrestling : La card della giornata finale della #njcup! #TSOW // #TSOS // #njpw - TSOWrestling : La finale è decisa! #njpw #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Day 8 e day 9: ecco tutto ciò che è successo ai quarti di finale della New Japan Cup! #njpw #TSOW #TSOS -

Dopo le numerose speculazioni dei mesi scorsi , Sasha Banks ha ufficialmente debuttato inJapan Pro Wrestling in occasione di Wrestle Kingdom 17 , l'evento più importante dell'anno per ...alla, ...Dopo le numerose speculazioni dei mesi scorsi , Sasha Banks ha ufficialmente debuttato inJapan Pro Wrestling in occasione di Wrestle Kingdom 17 , l'evento più importante dell'anno per ...alla, ...

SANADA vince la NJPW New Japan Cup 2023 The Shield Of Wrestling

Mentre David Finlay vincerà il suo primo titolo in singolo. Questo è l’ultimo articolo riguardante il riepilogo sulla New Japan Cup e il prossimo sulla NJPW sarà la classica review della serata finale ...On March 21, New Japan Pro-Wrestling held its NJPW New Japan Cup Final event at Aore Nagaoka in Niigata, Japan. The event featured the finals of the New Japan Cup Tournament and aired on NJPW World.