Nina | la sindrome down e il diritto alla maturità negato dalla scuola per stress

Una ragazza di 19 anni con ladi Down,Rosa Sorrentino, avrebbe voluto provare a sostenere l'esame di Maturità in un liceo a indirizzo Scienze Umane di Bologna, ma non le sarà possibile. Così, si è ritirata da scuola ...Una ragazza di 19 anni con ladi Down ,Rosa Sorrentino, avrebbe voluto provare a sostenere l' esame di Maturità in un liceo a indirizzo Scienze Umane di Bologna, ma non le sarà possibile. Così, si è ritirata da ...Rosa Sorrentino , una ragazza di 19 anni condi Down, avrebbe voluto sostenere l'esame di maturità nel suo Liceo Sabin di Bologna , dove è iscritta sin dall'inizio degli studi superiori. ...

Nina, la sindrome di Down e la maturità negata per «stress». Lei: ingiusto, lascio il liceo Corriere della Sera

Nina è una ragazza speciale. E non per la sindrome di Down ma perché ha decine di talenti che coltiva con profitto sin da quando era bambina. Le piace la musica: suona il violino, il flauto, la ...