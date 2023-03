Nina | la sindrome di Down e il no del liceo di Bologna alla Maturità

(Di martedì 21 marzo 2023) Ha 19 anni e vorrebbe solo sostenere la. Eppurerichiesta della ragazza la scuola dice no. E pensare che c’è chi, invece, farebbe di tutto per sottrarsi a quella prova che, inevitabilmente, segna un prima e un dopo nella vita delle persone, ma si trova ‘costretto’ ad affrontarla.Rosa Sorrentino, però, è nata con ladi, e quel diritto che per tutte le altre studentesse e studenti è inviolabile per lei è invece un’utopia. Ila indirizzo Scienze Umane dinon le darà la possibilità di diplomarsi con i suoi compagni e compagne, svolgendo le prove che inizieranno il prossimo 21 giugno. La giustificazione – o la scusa ridicola, come quelle denunciate da Coornella giornata mondiale sulla ...

Rosa Sorrentino, una ragazza di 19 anni con sindrome di Down, avrebbe voluto sostenere l'esame di maturità a giugno prossimo. Ma gli insegnanti del Liceo Sabin di Bologna dove è iscritta, hanno negato questa possibilità. Nina è una ragazza speciale. E non per la sindrome di Down ma perché ha decine di talenti che coltiva con profitto sin da quando era bambina. Le piace la musica: suona il... Proprio oggi, 21 marzo, giornata mondiale della sindrome di Down, si ha notizia a proposito di una ragazza di 19 anni, di nome Nina Rosa Sorrentino, che sarebbe stata esclusa dall'esame di maturità del prossimo giugno da un liceo a indirizzo...

Si chiama Nina Rosa Sorrentino, ha 19 anni e ha la Sindrome di Down. A giugno avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità al Liceo Sabin di Bologna ma non potrà farlo: da una settimana si è ritirata…