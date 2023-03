Nikita Pelizon scrive una lettera ad Antonella dopo l’eliminazione (Di martedì 21 marzo 2023) Antonella Fiordelisi ieri è stata eliminata dal GF Vip, poco dopo l'accaduto Nikita Pelizon le ha scritto una lettera L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 marzo 2023)Fiordelisi ieri è stata eliminata dal GF Vip, pocol'accadutole ha scritto unaL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiadaGiadasedda : RT @teamsoleilsorge: E facciamolo un applauso a Nikita Pelizon che ci ha fatto da mangiare anche stasera, tutto c'ha fatto. La fatina, si… - LaurettaBianco : RT @Lacriel11: CdS 21/3 Nikita baby felice ( non ancora finalista): voto 8. In un clima di squalifiche pretestuose e timore di Pier Silvio,… - Lizzy92436327 : RT @teamsoleilsorge: E facciamolo un applauso a Nikita Pelizon che ci ha fatto da mangiare anche stasera, tutto c'ha fatto. La fatina, si… - Antonia01124 : RT @tuttopuntotv: Luca Onestini prende di nuovo per i capelli Nikita Pelizon (Video) #gfvip #gfvip7 #nikiters #disonestini #nikella #onesti… - infoitcultura : Luca Onestini prende di nuovo per i capelli Nikita Pelizon (Video) -