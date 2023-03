Niente Slovacchia per Skriniar: domani di nuovo ad Appiano Gentile (Di martedì 21 marzo 2023) Skriniar lascia il ritiro della Slovacchia Toccata e fuga per Milan Skriniar in Slovacchia dove ieri ha ricevuto il premio come miglior giocatore della sua Nazione. Per il difensore nerazzurro rientro in anticipo e già domani sarà ad Appiano Gentile per lavorare e recuparare dall’infortunio. “Skriniar come Dimarco. Il centrale slovacco ha risposto alla convocazione della sua Slovacchia come prevede il regolamento, ma non si unirà al gruppo del c.t. Calzona a causa della lombalgia che lo sta tormentando nell’ultimo periodo e tornerà a Milano. Milan era rientrato tra i convocati a Oporto, per gli ottavi di ritorno di Champions, ma non era previsto il suo impiego. Ma poi Inzaghi si è visto costretto a schierarlo nel finale del ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 marzo 2023)lascia il ritiro dellaToccata e fuga per Milanindove ieri ha ricevuto il premio come miglior giocatore della sua Nazione. Per il difensore nerazzurro rientro in anticipo e giàsarà adper lavorare e recuparare dall’infortunio. “come Dimarco. Il centrale slovacco ha risposto alla convocazione della suacome prevede il regolamento, ma non si unirà al gruppo del c.t. Calzona a causa della lombalgia che lo sta tormentando nell’ultimo periodo e tornerà a Milano. Milan era rientrato tra i convocati a Oporto, per gli ottavi di ritorno di Champions, ma non era previsto il suo impiego. Ma poi Inzaghi si è visto costretto a schierarlo nel finale del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : GdS - Skriniar resta ai box: niente impegni con la Slovacchia e ritorno a Milano. C'è una data per il rientro - ChiaraMigliore5 : RT @CommozioniA: Il #toblerone of Switzerland che conosciamo non esisterà più. Basta Cervino e cambio di grafica La produzione spostata in… - djpaul_incazza : RT @CommozioniA: Il #toblerone of Switzerland che conosciamo non esisterà più. Basta Cervino e cambio di grafica La produzione spostata in… - AriannaAmbrosi0 : RT @CommozioniA: Il #toblerone of Switzerland che conosciamo non esisterà più. Basta Cervino e cambio di grafica La produzione spostata in… - dariosci1 : RT @CommozioniA: Il #toblerone of Switzerland che conosciamo non esisterà più. Basta Cervino e cambio di grafica La produzione spostata in… -