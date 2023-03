Niente invito per Archie, ed ennesima umiliazione per Harry e Meghan (Di martedì 21 marzo 2023) Mancano poche settimane all’Incoronazione di re Carlo e della regina Camilla, e uno dei dettagli appena annunciati avrà inorridito Harry e Meghan. Louis, 5 anni il prossimo 23 aprile e terzogenito di William e Kate, è stato incluso tra i 15 Royal che, il 6 maggio, avranno il privilegio di accompagnare il monarca a Westminster. Un’ennesima umiliazione per Harry e Meghan, che vedono il loro primogenito Archie interamente escluso dallo storico cerimoniale. George, Charlotte e Louis al “Trooping The Colour” nel 2022. (Getty Images) Re Carlo si “dimentica” di Archie Da settimane Harry e Meghan, in trattative riguardo alla loro non ancora confermata presenza, stanno cercando di ottenere a tutti i ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 marzo 2023) Mancano poche settimane all’Incoronazione di re Carlo e della regina Camilla, e uno dei dettagli appena annunciati avrà inorridito. Louis, 5 anni il prossimo 23 aprile e terzogenito di William e Kate, è stato incluso tra i 15 Royal che, il 6 maggio, avranno il privilegio di accompagnare il monarca a Westminster. Un’per, che vedono il loro primogenitointeramente escluso dallo storico cerimoniale. George, Charlotte e Louis al “Trooping The Colour” nel 2022. (Getty Images) Re Carlo si “dimentica” diDa settimane, in trattative riguardo alla loro non ancora confermata presenza, stanno cercando di ottenere a tutti i ...

