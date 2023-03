Nicolò Cerioni | età | compagno | lavoro | biografia e vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 21 marzo 2023)a quanto pare sarebbe un noto stylist, che ha anche avuto modo di realizzare i look di diversi personaggi famosi, come per esempio quello dei Maneskin. In realtà lo stesso avrebbe curato anche lo stile di Gianni Morandi, Laura Pausini e tantissime altre figure che comunque sono molto note nel mondo dello spettacolo. Pare anche che lo stesso, che è noto anche con il nome di Nick, abbia cominciato a lavorare nell’ambito quando la madre aveva datonelle Marche a una boutique chiamata “Nicole” che ebbe fin da subito un certo successo. Pare anche che comunque lo stesso Nick oggi sia fondatore, insieme al marito Leandro Manuel Emede, di Sugarkane Productions e oltre a essere molto noto come stylist, in realtà sarebbe anche un direttore creativo., ...