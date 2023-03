New York piange Willis Reed: fu l'eroe del titolo Knicks del 1970 (Di martedì 21 marzo 2023) I Knicks piangono la leggenda Willis Reed. Il giocatore che ha fatto la storia della franchigia newyorchese si e' spento a 80 anni, lasciando un vuoto tra tutti it tifosi del club newyorchese. Un vero gentleman fuori dal campo, Reed ha dato tutto per la franchigia della Grande Mela con la quale, nelle sue 10 stagioni da giocatore Nba (dal 1964 al '74), ha ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 marzo 2023) Ipiangono la leggenda. Il giocatore che ha fatto la storia della franchigia newyorchese si e' spento a 80 anni, lasciando un vuoto tra tutti it tifosi del club newyorchese. Un vero gentleman fuori dal campo,ha dato tutto per la franchigia della Grande Mela con la quale, nelle sue 10 stagioni da giocatore Nba (dal 1964 al '74), ha ...

