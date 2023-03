New York, due auto della polizia in fiamme. La città in allerta per la possibile incriminazione di Trump (Di martedì 21 marzo 2023) Due auto della polizia di New York, senza agenti a bordo, sono state date alle fiamme a Manhattan nella tarda serata di lunedì 20 marzo, da una persona che è attualmente ricercata dalle autorità. Il piromane si è avvicinato ai veicoli parcheggiati nel distretto di Flatiron, prima di dar loro fuoco nei pressi della 29th Street e la 6th Avenue, secondo quanto riferito dal New York Police Department. In precedenza, sempre secondo quanto riferito dalla polizia newYorkese, la persona ricercata avrebbe anche mandato a fuoco due bidoni della spazzatura nei pressi della Sixth Avenue. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento gli incendi. Nessuna persona è ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Duedi New, senza agenti a bordo, sono state date allea Manhattan nella tarda serata di lunedì 20 marzo, da una persona che è attualmente ricercata dallerità. Il piromane si è avvicinato ai veicoli parcheggiati nel distretto di Flatiron, prima di dar loro fuoco nei pressi29th Street e la 6th Avenue, secondo quanto riferito dal NewPolice Department. In precedenza, sempre secondo quanto riferito dallanewese, la persona ricercata avrebbe anche mandato a fuoco due bidonispazzatura nei pressiSixth Avenue. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento gli incendi. Nessuna persona è ...

