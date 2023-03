New York cambia il logo: da ‘I love’ a ‘We love NY’ (Di martedì 21 marzo 2023) Un logo più inclusivo e moderno per la città di New York: addio a ‘I love NY’ e benvenuto a ‘We love NY’. Lo storico logo che abbiamo visto su tutti i gadget è nato negli anni ’70, utilizzato per dare una nuova immagine della città afflitta dalla criminalità e con il turismo in forte crisi. E il cuore con le iniziali servì proprio a rilanciare il turismo. “Speriamo di riuscire a superare le divisioni e la negatività che hanno accompagnato la pandemia di Covid“, ha spiegato Kathryn Wylde, presidente e Ceo della Partnership for New York City, quel consorzio di società e dirigenti aziendali che sta guidando la nuova campagna. “Vogliamo ricordare alle persone che possono fare la differenza, sia nel proprio isolato sia nella città nel suo insieme. Vogliamo ricordare loro che non ... Leggi su zon (Di martedì 21 marzo 2023) Unpiù inclusivo e moderno per la città di New: addio a ‘INY’ e benvenuto a ‘WeNY’. Lo storicoche abbiamo visto su tutti i gadget è nato negli anni ’70, utilizzato per dare una nuova immagine della città afflitta dalla criminalità e con il turismo in forte crisi. E il cuore con le iniziali servì proprio a rilanciare il turismo. “Speriamo di riuscire a superare le divisioni e la negatività che hanno accompagnato la pandemia di Covid“, ha spiegato Kathryn Wylde, presidente e Ceo della Partnership for NewCity, quel consorzio di società e dirigenti aziendali che sta guidando la nuova campagna. “Vogliamo ricordare alle persone che possono fare la differenza, sia nel proprio isolato sia nella città nel suo insieme. Vogliamo ricordare loro che non ...

