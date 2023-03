Netflix lancia nel 2024 la serie su Ayrton Senna

(Di martedì 21 marzo 2023) Gabriel Leone (foto Twitter @IT) Il prossimo anno avrebbe compiuto 64 anni eha deciso di omaggiare e ricordare il campione di Formula 1con unaa lui dedicata. L’annuncio arriva proprio oggi, 21 marzo, nel giorno del suo compleanno. Nella piattaforma streaming rilasceràcomposta da sei episodi, prodotta in collaborazione con la famiglia del pilota e basata sulla vita del campione brasiliano, tre volte sul tetto del mondo (ha vinto i Mondiali di Formula 1 nel 1988, 1990 e 1991). Il 1° maggio 1994 il tragico giorno: il pilota corre il Gran Premio di San Marino quando esce di pista e si schianta a forte velocità contro un muro. Ogni tentativo di salvargli la vita fu vano: morì il giorno stesso, a ...

