"Nessuna rivalità. Ma...": Carlucci, parole pesantissime sulla De Filippi (Di martedì 21 marzo 2023) "Non c'è Nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi": Milly Carlucci lo ha detto a proposito di Maria De Filippi e del suo talent Amici, che va in onda il sabato sera su Canale 5, scontrandosi col Cantante Mascherato, la trasmissione condotta dalla Carlucci su Rai 1. La prima sfida di ascolti, comunque, è stata vinta da Amici. Intervistata da Super Guida Tv, la Carlucci ha spiegato che "il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità". sulla conduttrice Mediaset, invece, ha detto: "Io stimo molto Maria De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) "Non c'èma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi": Millylo ha detto a proposito di Maria Dee del suo talent Amici, che va in onda il sabato sera su Canale 5, scontrandosi col Cantante Mascherato, la trasmissione condotta dallasu Rai 1. La prima sfida di ascolti, comunque, è stata vinta da Amici. Intervistata da Super Guida Tv, laha spiegato che "il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità".conduttrice Mediaset, invece, ha detto: "Io stimo molto Maria Deperché è quella che si è spesa più di tutti per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __grazynho87 : @Andrea1994___ @Escoalbar95 @JuventusJay3 mi spiego meglio non sento nessuna rivalità con le 19 squadre di A, solo con l'Inter - __grazynho87 : @Andrea1994___ @Escoalbar95 @JuventusJay3 Guarda Melos sulla rivalità tra Juve e Napoli parlo per me non sento tutt… - IsaeChia : #IlCantanteMascherato 4, Milly Carlucci: “Con Maria De Filippi ci siamo sentite prima dei funerali di Maurizio Cost… - infoitsport : Milly: “Nessuna rivalità con Maria, sentita prima del funerale di Maurizio” - tuttopuntotv : Milly: “Nessuna rivalità con Maria, sentita prima del funerale di Maurizio” #amici22 #ilcantantemascherato -