Nervo (Diabete Italia): "Per malati vaccini fondamentali già al momento della diagnosi" (Di martedì 21 marzo 2023) Per questo motivo, abbiamo realizzato e pubblicato del materiale sul nostro sito www.DiabeteItalia.it che indica per tipologia di persona che cosa è opportuno fare". 21 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Per questo motivo, abbiamo realizzato e pubblicato del materiale sul nostro sito www..it che indica per tipologia di persona che cosa è opportuno fare". 21 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Nervo (Diabete Italia): 'Per malati vaccini fondamentali già al momento della diagnosi' - TV7Benevento : Nervo (Diabete Italia): 'Per malati vaccini fondamentali già al momento della diagnosi' - - Adnkronos : Stefano Nervo, Diabete Italia, a #InvestiresulFuturo: “La vaccinazione è importante: il diabete aggiunge fragilità… - Adnkronos : Stefano Nervo, Diabete Italia, parla a #InvestiresulFuturo: “La vaccinazione ha un ruolo fondamentale anche per il… -