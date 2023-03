Nella società "acchiappa smile" siamo obbligati a mostrarci sempre vincenti. Ma solo accettando la nostra fragilità possiamo affrontare l'indifferenza di questi tempi (Di martedì 21 marzo 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). L’entusiasmo immotivato citato da Paolo Sorrentino in un piccolo esilarante monologo Nella serie italiana Call my agent è un’attitudine perniciosa e ormai virale. Alla fatidica domanda «Come stai?», per non deludere l’ascoltatore ci si sente in dovere di rispondere con un sorriso smagliante «Benissimo, alla grande». E – a parte pochi lamentosi di professione, che appartengono a una categoria a parte, quella di chi deve esporre disgrazie e malanni da Guinness dei primati – siamo tutti portati a simulare un ottimismo da show televisivo e occultare ogni ombra che sorvola le nostre vite. Dobbiamo mostrarci per sempre giovani, per sempre belli, ottimisti e vincenti: queste sono le regole consigliate a chi vuole fare ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 marzo 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). L’entusiasmo immotivato citato da Paolo Sorrentino in un piccolo esilarante monologoserie italiana Call my agent è un’attitudine perniciosa e ormai virale. Alla fatidica domanda «Come stai?», per non deludere l’ascoltatore ci si sente in dovere di rispondere con un sorriso smagliante «Benissimo, alla grande». E – a parte pochi lamentosi di professione, che appartengono a una categoria a parte, quella di chi deve esporre disgrazie e malanni da Guinness dei primati –tutti portati a simulare un ottimismo da show televisivo e occultare ogni ombra che sorvola le nostre vite. Dobbiamopergiovani, perbelli, ottimisti e: queste sono le regole consigliate a chi vuole fare ...

