Nel testo di Estasi di Gaia un invito a rallentare nella frenesia quotidiana

Esce il 24 marzo Estasi di Gaia, il nuovo singolo che arriva in radio dopo l'album Alma e anticipa il tour. Estasi è una canzone prodotto da ITACA (società fondata dal duo multiplatino Merk & Kremont) e da Benjamin Ventura. Nel brano, Gaia canta un invito a prendersi il proprio tempo dalla frenesia della quotidianità, a rallentare per godersi ogni singolo attimo della propria esistenza. Quando tutto sembra accelerare in continuazione e spingerci a viaggiare sempre più velocemente, la cantautrice dà voce ad un pezzo che invita a fare l'esatto contrario: a rallentare. "Mentre tutto corre io rallento", canta Gaia in Estasi, un brano energico dalle sfumature elettropop che dà forma alla sperimentazione che ...

