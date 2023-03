NBA 2022 2023 | cadono Philadelphia e Sacramento | vince Memphis

Leggi su sportface

(Di martedì 21 marzo 2023) Conferme e sorprese nella notte NBA tra lunedì 20 e martedì 21 marzo. In Eastern Conference i76ers vengono sconfitti dai Chicago Bulls con il punteggio di 109-105 e perdono la seconda posizione a favore dei Boston Celtics, che hanno una vittoria in più all’attivo. Inutili per i padroni di casa i 39 punti di Joel Embiid conditi da 16 rimbalzi. Dall’altra parte prestazione di squadra dei Bulls, che portano ben tre giocatori sopra i 20 punti: protagonisti della sfida del Wells Fargo Center sono infatti DeMar DeRozan (25), Zach LaVine (26) e Nikola Vucevic (21). Sconfitta anche per i Kings, sorpassati così in Western Conference daiGrizzlies. La squadra dicade infatti contro gli Utah Jazz per 128-120. I Grizzlies, invece, si impongono sui Dallas Mavericks con lo score di 112-108, grazie soprattutto ai 28 ...