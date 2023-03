Navratilova e la malattia | “Sto guarendo dal cancro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Martinastadalalla gola e al seno. La 66enne leggenda del tennis ha annunciato la notizia in un intervista a Piers Morgan su TalkTV: “Sono a posto, per quanto” i medici “abbiano visto”.dovrebbe ricevere il definitivo ok dopo un ultimo ciclo di radioterapia. L’ex tennista, vincitrice in carriera di 167 titoli in singolare e 177 in doppio, si era sottoposta a terapie già in passato: il tumore le era stato diagnosticato per la prima volta nel 2010. Poi, la recidiva a gennaio di quest’anno. “Per tre giorno sono stata nel panico totale, pensando che non sarei arrivata al prossimo Natale. Mi è venuta in mente la lista di tutte le cose che avrei voluto fare… Pensavo cose tipo ‘quale macchina strepitosa voglio guidare se vivo per circa un anno?’…”. Dopo la diagnosi, è ...